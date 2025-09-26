Flotilla e scioperi Propal è scontro politico

Prosegue lo scontro portato avanti dalle opposizioni contro il governo sui temi caldi. Al centro, la Flotilla e gli scioperi Propal. Mentre a Torino la Digos indaga sulle minacce di morte alla premier: “Meloni come Kirk” si legge sui muri della stazione occupata ieri dai Propal. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Flotilla e scioperi Propal, è scontro politico

In questa notizia si parla di: flotilla - scioperi

