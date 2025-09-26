Flotilla dice no a Mattarella Delia | Valutiamo mediazioni ma non cambiamo rotta

(Adnkronos) – "Abbiamo ricevuto la proposta di mediazione, da parte del Presidente Mattarella, di accettare di deviare la nostra rotta e di portare gli aiuti a Cipro. Noi non possiamo accettare questa proposta perché arriva per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali con il rischio di essere attaccate". Così in un videomessaggio . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it