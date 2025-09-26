Flotilla Crosetto | Non è garantita sicurezza fuori dalle acque internazionali

26 set 2025

“In democrazia qualunque azione di protesta civile deve essere tutelata quando si svolge nel rispetto delle regole e del diritto internazionale, e non possono essere soffocate con la violenza”. È racchiusa in questa frase, pronunciata nel corso dell’ informativa urgente al Parlamento, la motivazione della decisione adottata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, di inviare una nave della Marina Militare nell’area in cui è in navigazione la Global Flotilla. Una scelta presa subito dopo l’ultimo attacco subìto dall’equipaggio umanitario che ha rischiato di mettere in serio pericolo la vita degli italiani a bordo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

