Flotilla Crosetto | Non è garantita sicurezza fuori dalle acque internazionali
“In democrazia qualunque azione di protesta civile deve essere tutelata quando si svolge nel rispetto delle regole e del diritto internazionale, e non possono essere soffocate con la violenza”. È racchiusa in questa frase, pronunciata nel corso dell’ informativa urgente al Parlamento, la motivazione della decisione adottata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, di inviare una nave della Marina Militare nell’area in cui è in navigazione la Global Flotilla. Una scelta presa subito dopo l’ultimo attacco subìto dall’equipaggio umanitario che ha rischiato di mettere in serio pericolo la vita degli italiani a bordo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: flotilla - crosetto
Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella
Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera
Attacchi Flotilla, caos alla Camera: opposizioni occupano l’Aula, Crosetto atteso domani
Flotilla, Crosetto avvisa i pacifisti: “Non possiamo difendervi” - X Vai su X
Chiara Appendino. . Crosetto ha fatto il minimo indispensabile mandando la fregata a difesa delle imbarcazioni italiane della Flotilla: stiamo parlando di un attacco avvenuto in acque internazionali su una nave che batte bandiera italiana, dove ci sono degli ita - facebook.com Vai su Facebook
Le preoccupazioni di Meloni e Crosetto sulla Flotilla: "Sicurezza non garantita nelle acque di Israele" - Il ministro della Difesa interviene in Parlamento, la premier dall'assemblea dell'Onu condanna la reazione spropositata del governo di Tel Aviv ... Lo riporta ilfoglio.it
Flotilla, Crosetto condanna gli attacchi e invia una seconda nave: “Ma nell’area di Gaza non potremo garantire sicurezza”. Pd e M5s contro Meloni: “Attacca la ... - La Global Samud Flotilla annuncia su Telegram una “conferenza stampa di emergenza” per allertare la comunità internazionale in merito a “informazioni credibili di intelligence che indicano che è proba ... Si legge su ilfattoquotidiano.it