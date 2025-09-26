È bastato un appello del capo dello Stato, Sergio Mattarella, per preparare la retromarcia di una parte dei parlamentari italiani a bordo della Flotilla. Per ora tutti negano, ma che la posizione di chi sta a bordo sia cambiata è evidente. L’intervento del presidente della Repubblica viene seguito da quello di diversi esponenti del Pd che condividono le sue parole e spingono sulla mediazione per consegnare gli aiuti a Gaza attraverso il Patriarcato di Gerusalemme. La delegazione italiana della Global Sumud Flotilla sembra giocare una partita a parte rispetto a quello della missione internazionale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Flotilla, crepe nella delegazione italiana: ora il Pd medita di sbarcare