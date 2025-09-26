Flotilla Conte si rivolge agli attivisti | Riflettete sulla mediazione c’è rischio per incolumità
Conte ha ricordato come Meloni sia stata "molto irriguardosa e molto supponente" nel riferirsi alla Global Sumud Flotilla e come abbia "insultato tutti i cittadini, da 44 Paesi, che si sono lasciati coinvolgere".
Global Sumud Flotilla, Conte: “Straordinaria reazione dal basso all’orrore dell’indifferenza internazionale” – Video
Global Sumud Flotilla, M5S dona un milione per Gaza. Conte: “Dalla parte giusta con segni concreti”
Conte si imbarca con Greta: un milione di euro M5s alla Flotilla per Gaza
Flotilla, il Pd si associa all'appello di Mattarella. Tajani: "Non si può dire no". Conte agli attivisti: "Riflettete bene" - Pal, il centrosinistra – con accenti diversi – fa appello al senso di responsabilità degli attivisti.
Mo: Conte, 'dopo appello Mattarella chiedo a Flotilla di fare supplemento riflessione' - Lo dice Giuseppe Conte agli International Sardegna Award dopo l'appello del presidente Sergio Mattarella.