Flotilla Conte | Basta vittimismo Meloni restituisca dignità all’Italia

PISA – “La Flotilla è un’iniziativa di centinaia e centinaia di cittadini di ben 44 Paesi, quindi non si giustifica il vittimismo cronico della presidente di Meloni che di fronte a cittadini che non vogliano essere indifferenti al genocidio ha detto che è un attacco nei suoi confronti”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine di un’iniziativa elettorale a Pisa. “Meloni piuttosto restituisca dignità all’Italia, che è un Paese di saldi valori, e adotti quelle espressioni così aggressive e di condanna nei confronti di Netanyahu non nei confronti di queste centinaia di persone. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Flotilla, Conte: “Basta vittimismo Meloni, restituisca dignità all’Italia”

In questa notizia si parla di: flotilla - conte

Global Sumud Flotilla, Conte: “Straordinaria reazione dal basso all’orrore dell’indifferenza internazionale” – Video

Global Sumud Flotilla, M5S dona un milione per Gaza. Conte: “Dalla parte giusta con segni concreti”

Conte si imbarca con Greta: un milione di euro M5s alla Flotilla per Gaza

Giuseppe Conte sulle parole della premier Meloni riferite alla missione di Flotilla: "Non si giustifica il vittimismo cronico della premier Meloni dinanzi a un'azione come la Flotilla. Piuttosto restituisca dignità all'Italia che è un paese di saldi valori" - facebook.com Vai su Facebook

Tour elettorale in #Toscana di #Conte leader #M5S con candidato presidente #campolargo #centrosinistra Eugenio #Giani, #PD, in vista #regionali2025 al voto 12 e 13 ottobre #GlobalSumudFlotilla #Flotilla #Gaza #Israele #Meloni - X Vai su X

Flotilla, Conte: “Basta vittimismo Meloni, restituisca dignità all’Italia” - "La Flotilla è un'iniziativa di centinaia e centinaia di cittadini di ben 44 Paesi, quindi non si giustifica il vittimismo cronico della presidente ... Lo riporta lopinionista.it

Conte, Flotilla non è contro il governo, stop vittimismo Meloni - "La Flotilla è un'iniziativa di centinaia e centinaia di cittadini che coinvolge ben 44 Paesi, quindi Meloni la smetta di fare la vittima e di pensare che sia fatta per attaccare il governo quando vuo ... msn.com scrive