Flotilla Conte | Basta vittimismo Meloni restituisca dignità all’Italia

Lopinionista.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PISA – “La Flotilla è un’iniziativa di centinaia e centinaia di cittadini di ben 44 Paesi, quindi non si giustifica il vittimismo cronico della presidente di Meloni che di fronte a cittadini che non vogliano essere indifferenti al genocidio ha detto che è un attacco nei suoi confronti”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine di un’iniziativa elettorale a Pisa. “Meloni piuttosto restituisca dignità allItalia, che è un Paese di saldi valori, e adotti quelle espressioni così aggressive e di condanna nei confronti di Netanyahu non nei confronti di queste centinaia di persone. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

flotilla conte basta vittimismo meloni restituisca dignit224 all8217italia

© Lopinionista.it - Flotilla, Conte: “Basta vittimismo Meloni, restituisca dignità all’Italia”

In questa notizia si parla di: flotilla - conte

Global Sumud Flotilla, Conte: “Straordinaria reazione dal basso all’orrore dell’indifferenza internazionale” – Video

Global Sumud Flotilla, M5S dona un milione per Gaza. Conte: “Dalla parte giusta con segni concreti”

Conte si imbarca con Greta: un milione di euro M5s alla Flotilla per Gaza

flotilla conte basta vittimismoFlotilla, Conte: “Basta vittimismo Meloni, restituisca dignità all’Italia” - "La Flotilla è un'iniziativa di centinaia e centinaia di cittadini di ben 44 Paesi, quindi non si giustifica il vittimismo cronico della presidente ... Lo riporta lopinionista.it

flotilla conte basta vittimismoConte, Flotilla non è contro il governo, stop vittimismo Meloni - "La Flotilla è un'iniziativa di centinaia e centinaia di cittadini che coinvolge ben 44 Paesi, quindi Meloni la smetta di fare la vittima e di pensare che sia fatta per attaccare il governo quando vuo ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Conte Basta Vittimismo