flotilla arriva il presidente mattarella e cambia davvero tutto

– Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, ha lanciato un appello chiaro agli equipaggi della Global Sumud Flotilla, impegnati nella missione di aiuti verso Gaza. Il Capo dello Stato ha invitato i partecipanti a non mettere a rischio la propria sicurezza, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di evitare ulteriori pericoli per chi si trova coinvolto nell’operazione. . La risposta della portavoce italiana della Flotilla non si è fatta attendere: «Non possiamo dire sì a questa proposta, perché il suo scopo è quello di impedirci di navigare in acque internazionali, dove rischiamo di subire attacchi». 🔗 Leggi su Tvzap.it

