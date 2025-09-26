Flotilla arriva il presidente Mattarella e cambia davvero tutto
– Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, ha lanciato un appello chiaro agli equipaggi della Global Sumud Flotilla, impegnati nella missione di aiuti verso Gaza. Il Capo dello Stato ha invitato i partecipanti a non mettere a rischio la propria sicurezza, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di evitare ulteriori pericoli per chi si trova coinvolto nell’operazione. . La risposta della portavoce italiana della Flotilla non si è fatta attendere: «Non possiamo dire sì a questa proposta, perché il suo scopo è quello di impedirci di navigare in acque internazionali, dove rischiamo di subire attacchi». 🔗 Leggi su Tvzap.it
L'iniziativa arriva dopo quella del 30 agosto, quando cinquantamila genovesi (e non) avevano partecipato alla manifestazione pro Palestina che ha accompagnato la partenza delle imbarcazioni che si sono poi unite alla Global Sumud Flotilla - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Mattarella: «Accogliete la mediazione». La replica: non possiamo. Nave spagnola Furor fornirà protezione. Nuova flotta di barche in partenza da Catania - «Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre ... Lo riporta ilmessaggero.it