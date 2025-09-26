Flotilla | appello di Mattarella considerare l’offerta di Pizzaballa Situazione estremamente preoccupante A bordo anche volontari pugliesi

Noinotizie.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha lanciato un appello alle donne e agli uomini della Flotilla affinché accolgano l’offerta del Patriarcato Latino di Gerusalemme di consegnare in sicurezza gli aiuti raccolti per la popolazione di Gaza. L'articolo Flotilla: appello di Mattarella, considerare l’offerta di Pizzaballa Situazione estremamente preoccupante. A bordo anche volontari pugliesi proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

flotilla appello di mattarella considerare l8217offerta di pizzaballa situazione estremamente preoccupante a bordo anche volontari pugliesi

© Noinotizie.it - Flotilla: appello di Mattarella, considerare l’offerta di Pizzaballa Situazione estremamente preoccupante. A bordo anche volontari pugliesi

In questa notizia si parla di: flotilla - appello

L’appello dei due italiani dalla barca Handala della Freedom Flotilla. I loro post

Enrico Galiano, l'appello a sostegno della Global Sumud Flotilla: «Peggiore di non agire, fare finta di non aver sentito»

Enrico Galiano, l'appello a sostegno della Global Sumud Flotilla: «Peggiore di non agire, fare finta di non aver sentito»

flotilla appello mattarella considerareL'appello di Mattarella alla Flotilla: "Consegnate in sicurezza gli aiuti al Patriarcato Latino" - Il presidente della Repubblica si rivolge agli uomini e alle donne della missione umanitaria verso Gaza al fine di "evitare di porre a rischio ... Segnala huffingtonpost.it

flotilla appello mattarella considerareMo: appello Mattarella a Flotilla, 'accogliete disponibilità Patriarcato latino Gerusalemme' - Sono le parole con le quali il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di rivolgersi ai protagonisti ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Appello Mattarella Considerare