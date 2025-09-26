Flotilla | appello di Mattarella considerare l’offerta di Pizza balla Non possiamo accoglierlo Situazione estremamente preoccupante A bordo anche volontari pugliesi
Tweet di Ultimora.net: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un appello alle donne e agli uomini della Flotilla affinché accolgano l’offerta del Patriarcato Latino di Gerusalemme di consegnare in sicurezza gli aiuti raccolti per la popolazione di Gaza. —– Si è mosso il presidente della Repubblica. Insomma la preoccupazione è massima. L’appello non è solo ai nostri connazionali (tra cui alcuni pugliesi) ma a tutti gli imbarcati sugli scafi della Global Sumud Flotilla. I quali hanno affermato: “non possiamo accogliere l’appello di Mattarella”. L'articolo Flotilla: appello di Mattarella, considerare l’offerta di Pizza balla. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
L'appello dei due italiani dalla barca Handala della Freedom Flotilla.
Enrico Galiano, l'appello a sostegno della Global Sumud Flotilla: «Peggiore di non agire, fare finta di non aver sentito»
L'appello di Mattarella alla Flotilla: 'Accolga la mediazione del Patriarcato Latino'. Gli attivisti: 'Non possiamo accoglierlo' - L'intervento del presidente: 'Evitare rischi per l'incolumità delle persone'. Riporta ansa.it
Flotilla: «Non possiamo accogliere la proposta di mediazione di Mattarella. Non cambieremo rotta» - «Non possiamo accettare questa proposta perché arriva per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali con il rischio di essere attaccati». Come scrive msn.com