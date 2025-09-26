Flotilla | appello di Mattarella considerare l’offerta di Pizza balla Non possiamo accoglierlo Situazione estremamente preoccupante A bordo anche volontari pugliesi

Tweet di Ultimora.net: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un appello alle donne e agli uomini della Flotilla affinché accolgano l'offerta del Patriarcato Latino di Gerusalemme di consegnare in sicurezza gli aiuti raccolti per la popolazione di Gaza. —– Si è mosso il presidente della Repubblica. Insomma la preoccupazione è massima. L'appello non è solo ai nostri connazionali (tra cui alcuni pugliesi) ma a tutti gli imbarcati sugli scafi della Global Sumud Flotilla. I quali hanno affermato: "non possiamo accogliere l'appello di Mattarella".

