Flotilla agita la politica Cgil annuncia sciopero plauso dei partiti a Mattarella

Tv2000.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda Flotilla agita la politica. La CGIL annuncia sciopero generale in caso di nuovi attacchi, mentre i partiti apprezzano l’intervento di Mattarella. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

