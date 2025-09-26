Flotilla agita la politica Cgil annuncia sciopero plauso dei partiti a Mattarella
La vicenda Flotilla agita la politica. La CGIL annuncia sciopero generale in caso di nuovi attacchi, mentre i partiti apprezzano l’intervento di Mattarella. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: flotilla - agita
La premier Meloni, commentando l’attacco alla barca italiana della Flotilla, ci ha regalato la solita vergognosa ed indegna sceneggiata: “Non sono stupida”, ha precisato, come se il problema fosse quello. Poi ha aggiunto che “non c’è bisogno di rischiare la pr - facebook.com Vai su Facebook
La Cgil sciopera per la Flotilla, ma dimentica i lavoratori: per Landini salari e sicurezza possono aspettare? - La Cgil promuove uno sciopero per la Flotilla, mentre restano in secondo piano le questioni legate a salari e sicurezza dei lavoratori. Secondo tag24.it
La Cgil contestata durante il presidio per la Flotilla: "Vergogna" - Mentre esprimeva solidarietà per le barche in rotta verso Gaza, la segretaria confederale della Cgil Ghiglione è stata fischiata da alcuni attivisti. Come scrive ilfoglio.it