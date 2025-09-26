Flavio Insinna l' amore con la concorrente di Affari Tuoi il programma d' insuccesso e il ritorno in Rai | Ho detto tanti no non ho bisogno di riflettori

Dopo l'addio a L'Eredità nel 2023, e la parentesi d'insuccesso su La7 con Famiglie d'Italia, Flavio Insinna torna in tv ma questa volta in una posizione insolita.

L'amore intenso per Adriana, la scelta di non avere figli: il lato più privato di Flavio Insinna, che compie 60 anni

Flavio Insinna a Ballando con le stelle dopo una cena con Milly Carlucci: arriva la risposta dell’attore

Flavio Insinna smentisce i rumors su Ballando: “Si può andare a cena senza parlare di lavoro”

Flavio Insinna: “In tv ripenso a Fabrizio Frizzi e al coraggio dell’autoironia” - Nella nuova edizione di “Tale e quale show” condotta da Carlo Conti e dedicata a Pippo Baudo, l’attore inizierà con l’imitazione di Lucio Corsi ... Scrive repubblica.it