Flavio Insinna di nuovo in Rai a Tale e Quale Show dopo l'addio a La7 il pubblico in piedi acclama il suo ritorno

Standing ovation per Flavio Insinna al debutto a Tale e Quale Show. Il pubblico si è alzato in piedi accogliendo il suo ritorno in Rai con un applauso fragoroso, un tributo che ha assunto i toni di un caloroso “bentornato” dopo lo strappo del 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it

