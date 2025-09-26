Flavio Insinna di nuovo in Rai a Tale e Quale Show dopo l'addio a La7 il pubblico in piedi acclama il suo ritorno

Standing ovation per Flavio Insinna al debutto a Tale e Quale Show. Il pubblico si è alzato in piedi accogliendo il suo ritorno in Rai con un applauso fragoroso, un tributo che ha assunto i toni di un caloroso “bentornato” dopo lo strappo del 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Flavio Insinna di nuovo in Rai a Tale e Quale Show dopo l’addio a La7, il pubblico in piedi acclama il suo ritorno - Il pubblico si è alzato in piedi accogliendo il suo ritorno in Rai con un applauso fragoroso, un tributo che ha assunto i toni di un ... Riporta fanpage.it

Flavio Insinna, l'amore con la concorrente di Affari Tuoi, il programma d'insuccesso e il ritorno in Rai: «Ho detto tanti no, non ho bisogno di riflettori» - Dopo l'addio a L'Eredità nel 2023, e la parentesi d'insuccesso su La7 con Famiglie d'Italia, Flavio Insinna torna in tv ma questa volta in una posizione insolita. Come scrive leggo.it