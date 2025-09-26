Flavio Cobolli | È stata una battaglia Devo ancora smaltire il jet lag sono un po’ stanco

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Flavio Cobolli comincia alla grande lo swing asiatico e si impone in due set per 7-6 6-3 sul russo Andrey Rublev, accedendo al secondo turno dell’ATP 500 di Pechino 2025. Il romano continua dunque il suo percorso di crescita e batte per la seconda volta in stagione l’attuale numero 14 del ranking mondiale (sesta testa di serie del torneo) dopo la finale di Amburgo sulla terra rossa. Il numero 3 d’Italia sfiderà agli ottavi uno tra l’argentino Francisco Cerundolo ed il giovane statunitense Learner Tien, ma nel frattempo porta a casa dei punti importanti per riavvicinarsi alla top20 della classifica ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it

flavio cobolli 200 stata una battaglia devo ancora smaltire il jet lag sono un po8217 stanco

© Oasport.it - Flavio Cobolli: “È stata una battaglia. Devo ancora smaltire il jet lag, sono un po’ stanco”

In questa notizia si parla di: flavio - cobolli

ATP Washington 2025, Flavio Cobolli cede a Frances Tiafoe negli ottavi di finale

Flavio Cobolli approda agli ottavi di finale a Toronto! Sconfitto Marozsan in tre set

Il tennista Flavio Cobolli si lamenta della casa, lo cacciano. L’imprevisto nel bel mezzo di Wimbledon: «Ero finito davanti al frigo di notte»

flavio cobolli 200 stataStefano Cobolli racconta il ruolo di papà e coach nel cammino verso la top 25 Atp di Flavio Cobolli - Stefano Cobolli racconta la crescita di Flavio tra sfide tecniche, esperienze come la Laver Cup e strategie di allenamento, puntando a consolidare la sua posizione nel ranking ATP e migliorare ulterio ... Secondo gaeta.it

Stefano Cobolli, il papà coach di Flavio: «A 17 anni lo lasciai solo a un torneo in Turchia, finalmente capì e vinse» - » Mentre con il suo modo di fare burbero e gentile Stefano Cobolli sta spiegando come si coniuga il mestiere di padre con quello di coach, Flavio gli lancia un urlo di approvazione, al ... Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Flavio Cobolli 200 Stata