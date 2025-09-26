Flavio Cobolli | È stata una battaglia Devo ancora smaltire il jet lag sono un po’ stanco

Flavio Cobolli comincia alla grande lo swing asiatico e si impone in due set per 7-6 6-3 sul russo Andrey Rublev, accedendo al secondo turno dell’ATP 500 di Pechino 2025. Il romano continua dunque il suo percorso di crescita e batte per la seconda volta in stagione l’attuale numero 14 del ranking mondiale (sesta testa di serie del torneo) dopo la finale di Amburgo sulla terra rossa. Il numero 3 d’Italia sfiderà agli ottavi uno tra l’argentino Francisco Cerundolo ed il giovane statunitense Learner Tien, ma nel frattempo porta a casa dei punti importanti per riavvicinarsi alla top20 della classifica ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flavio Cobolli: “È stata una battaglia. Devo ancora smaltire il jet lag, sono un po’ stanco”

