Fiumicino posa della prima pietra per la chiesa ortodossa romena

Fiumicino, 26 settembre 2025 – Domani, sabato 27 settembre, alle 10, si terrà la cerimonia di posa della prima pietra della nuova chiesa parrocchiale della Parrocchia Ortodossa Romena “San Dionigi l’Umile”. La celebrazione avrà luogo presso il terreno situato in Via Val Lagarina 7E, nel territorio comunale, e sarà presieduta da S.E. Mons. Siluan, Vescovo della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, con la partecipazione di rappresentanti ufficiali dell’Ambasciata di Romania a Roma. Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccin i sarà presente all’iniziativa: “Un momento di particolare importanza storica e spirituale per la comunità ortodossa romena del nostro territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: fiumicino - posa

Domenica 5 ottobre si terrà la celebrazione di San Ippolito Martire, Patrono della Città di Fiumicino, alla quale sarà presente il Sindaco Mario Baccini. Il sacro rito sarà officiato dal Vescovo della Diocesi di Porto – Santa Rufina, Gianrico Ruzza, alla presenza d - facebook.com Vai su Facebook

