Fiumicino elezioni al Centro Anziani G Catalani APS | confermato il Consiglio Direttivo
Fiumicino, 26 settembre 2025 – In data 24 settembre 2025 si sono tenute le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo del Centro Anziani G. Catalani APS di Fiumicino. Una grande partecipazione ed entusiasmo hanno accompagnato gli iscritti del centro al rinnovo del Consiglio Direttivo. Le votazioni si sono svolte dalle ore 9:00 del mattino fino alle 17:00 e hanno visto la presentazione di due liste: Lista n.1: composta dal direttivo uscente, guidata dal Presidente Giuseppe Conte Lista n.2: capitanata dalla veterana ed ex presidente Cascioli Risultati. La votazione ha visto la partecipazione di 239 votanti: Lista n. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
