Fiumicino chiusura notturna del Ponte 2 Giugno | i dettagli

Fiumicino, 26 settembre 2025 – Per poter completare i lavori di sostituzione infissi dei locali delle torri del Ponte 2 Giugno, il Comune di Fiumicino informa che dal 29 settembre al 2 ottobre, sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria, dalle ore 22:00 alle ore 06:00: chiusura temporanea al transito dell’impalcato del Ponte 2 dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal 29092025 al 02102025;. preavviso di lavori in corso, limite di velocità 30 kmh;. divieto di sosta e fermata zona rimozione sul tratto interessato dai lavori;. apposizione del segnale di lavori in corso, limite 30kmh, senso vietato e freccia direzione a monte e a valle dell’impalcato, lumini lampeggianti per il segnalamento notturno;. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it