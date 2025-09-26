Fiumicino case demaniali ad uso abitativo | la Giunta fa chiarezza

Fiumicino – La Giunta Comunale, guidata dal Sindaco Mario Baccini, ha approvato una delibera per regolare in modo chiaro, trasparente e definitivo la complessa situazione delle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo presenti sul territorio. La questione, si trascina da oltre vent’anni in un clima di incertezza normativa e gestional e. A fronte di oltre 450 posizioni relative ad immobili edificati su suolo demaniale – per lo più utilizzati come abitazioni da cittadini privati – mancava una regolamentazione organica. La precedente Giunta ave va prorogato indistintamente tutte le concessioni fino al 2033, ma tale decisione si è rivelata illegittima alla luce di successive pronunce degli organi di giustizia amministrativa e delle indicazioni dell’Agenzia del Demanio, che hanno chiarito come le concessioni già scadute non potessero essere automaticamente estese. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it