Fitwalking for Ail | camminata solidale a Reggio Calabria

Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) sezione Alberto Neri di Reggio Calabria e Vibo Valentia è pronta ad accogliere i partecipanti all'edizione 2025 della Fitwalking for Ail, che si terrà il 28 settembre. Questo evento, aperto a tutti, unisce sport e solidarietà

Il 28 settembre torna la Fitwalking for Ail, la camminata solidale non competitiva nata per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica e per garantire assistenza ai pazienti con tumori del sangue e alle loro famiglie.

Torna Fitwalking for Ail, 'molto più di una camminata solidale' - Al via Fitwalking for Ail, la camminata solidale per raccogliere fondi per sostenere la ricerca e l'assistenza ai pazienti con tumori del sangue, organizzata dall'Associazione Italiana contro leucemie