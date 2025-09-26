Fitwalking for AIL a Frosinone | i divieti di circolazione
Domenica 28 settembre, a Frosinone e in oltre 35 città italiane, torna la camminata solidale non competitiva organizzata dall’AIL per raccogliere fondi a sostegno della Ricerca e dell’Assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari. Si parte alle ore 9:30 presso il Villaggio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Frosinone, Fitwalking For AIL!
FITWALKING 2025: dai un'occhiata al programma!!! Quando? DOMENICA 28 SETTEMBRE dalle ore 9:30 Dove? PARCO MATUSA Frosinone MUNIRSI DI: Scarpe da ginnastica, kit Fitwalking, SORRISI e VOGLIA DI STARE INSIEME COLAZIONE OFFERTA P - facebook.com Vai su Facebook
