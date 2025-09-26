Fitwalking for AIL a Frosinone | i divieti di circolazione

Domenica 28 settembre, a Frosinone e in oltre 35 città italiane, torna la camminata solidale non competitiva organizzata dall’AIL per raccogliere fondi a sostegno della Ricerca e dell’Assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari. Si parte alle ore 9:30 presso il Villaggio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Frosinone, Fitwalking For AIL!

