Fischi per Netanyahu all' Assemblea generale Onu | alcuni delegati lasciano l' aula

Tgcom24.mediaset.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I delegati Onu di alcuni Paesi hanno abbandonato l'aula appena il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha iniziato il suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Prima dell'inizio del discorso, molti dei presenti hanno fischiato come presumibile forma di protesta per gli attacchi israeliani in corso nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023. Altri lo applaudivano. "Per favore, ordine in sala", continuava a ripetere il presidente della sessione, battendo il martelletto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

