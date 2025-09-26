Fischi e proteste all'ONU contro Netanyahu | delegazioni lasciano l'aula durante il suo discorso

Accolto da contestazioni, fischi e l'uscita dall'aula, Benjamin Netanyahu ha parlato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in un clima di forte opposizione e in un aula quasi vuota. Mentre cresce l'indignazione internazionale per l'offensiva israeliana su Gaza, il premier attacca l'Iran, accusa i leader mondiali di complicità e difende quella che chiama "l'ultima fase" dell'invasione militare nella Striscia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fischi - proteste

C’è Trump in tribuna per Sinner-Alcaraz, alle tv è stato chiesto di oscurare fischi o altre proteste

La segretaria dem alla festa del “Fatto“. Fischi e proteste quando parla di Ucraina

MEDIO ORIENTE | Netanyahu parla all'Onu, show fra fischi, proteste e applausi. Alcune delegazioni hanno lasciato l'aula per protesta. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/09/26/netanyahu-parla-allonu-fischi-proteste-e-applausi-prima-del-discorso_ - X Vai su X

San Siro torna al centro del dibattito politico milanese, tra tensioni e proteste in aula. Oggi in consiglio comunale si è discusso della delibera per la vendita dello stadio a Inter e Milan. Fischi e contestazioni hanno accompagnato la vicesindaca Scavuzzo, mentr - facebook.com Vai su Facebook

Fischi e proteste all’ONU contro Netanyahu: delegazioni lasciano l’aula durante il suo discorso - Accolto da contestazioni, fischi e uscite plateali dall’aula, Benjamin Netanyahu ha parlato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in un clima di ... Come scrive fanpage.it

Netanyahu all'Onu tra proteste e aula semivuota: «Nessun genocidio, ma finiremo il lavoro a Gaza» - L'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha chiesto all'Idf di installare altoparlanti in vari punti di Gaza, in modo che i residenti della Striscia possano ascoltare il ... Scrive ilmessaggero.it