Fischi e proteste all'ONU contro Netanyahu | delegazioni lasciano l'aula durante il suo discorso

Accolto da contestazioni, fischi e l'uscita dall'aula, Benjamin Netanyahu ha parlato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in un clima di forte opposizione e in un aula quasi vuota. Mentre cresce l'indignazione internazionale per l'offensiva israeliana su Gaza, il premier attacca l'Iran, accusa i leader mondiali di complicità e difende quella che chiama "l'ultima fase" dell'invasione militare nella Striscia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

