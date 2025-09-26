firenze una giornata per graziella magherini al vieusseux

Firenze, 26 settembre 2025 - Una psichiatra di fama internazionale e una donna di raffinata cultura attenta al sociale. È Graziella Magherini psichiatra psicanalista nota non solo agli addetti ai lavori ma anche al grande pubblico per il suo celebre saggio “ La sindrome di Stendhal”, che si è spenta all'età di 96 anni. Sulla scorta delle osservazioni maturate come direttrice del reparto psichiatrico dell'ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze, Magherini analizzò e descrisse lo scompenso psicosomatico che nei turisti più sensibili provocava tachicardia, capogiri, vertigini, confusione e allucinazioni mentre ammiravano opere d'arte di straordinaria bellezza, specialmente se localizzate in spazi limitati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

