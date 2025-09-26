Firenze tunisino accoltellato aggredisce i soccorritori e danneggia l’ambulanza
A suoni di pugni ha danneggiato il portellone dell’ambulanza e lanciato sassi, spaccando parabrezza anteriore e specchietto destroto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
