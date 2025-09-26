Firenze | rapinati padre e figlio a un distributore nel viale Guidoni Arrestati un uomo e una donna | refurtiva subito rivenduta

Sono accusati di aver rapinato un uomo di 71 anni e il figlio 45enne presso un distributore di carburante a Firenze, per poi tentare di rivendere parte della refurtiva pochi minuti dopo: per questo motivo un cittadino italiano di 33 anni e una cittadina dominicana di 26 anni sono stati arrestati dagli agenti delle volanti della questura fiorentina L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: rapinati padre e figlio a un distributore nel viale Guidoni. Arrestati un uomo e una donna: refurtiva subito rivenduta

