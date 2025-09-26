Firenze presentazione del libro ' Colpire Mussolini Gli attentati al duce'
Firenze, 26 settembre 2025 - Il libro ' Colpire Mussolini. Gli attentati al duce’ e la costruzione della dittatura fascista' di Mimmo Franzinelli edito da Mondadori sarà presentato il 1 ottobre a Firenze alla libreria Libraccio di via de' Cerretani 16r, dialoga con l'autore Marino Biondi. Un saggio innovativo e documentatissimo, che mostra come la dittatura fascista abbia sfruttato la violenza per consolidare il proprio potere e «pone un quesito di persistente attualità sulla (dubbia) utilità di contrastare la nascente tirannia attraverso gesti individuali o complotti imperniati sull'eliminazione di un personaggio sorretto da un efficiente apparato di potere e forte di significativi consensi". 🔗 Leggi su Lanazione.it
firenze - presentazione
