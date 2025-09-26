Firenze presentazione del libro ' Bellagio' con Drusilla Foer

Firenze, 26 settembre 2025 - Lunedì 29 settembre alle ore 18.30 nel Laboratorio Puccini, il ridotto del Teatro Puccini, la scrittrice Monica Savaresi presenta il suo nuovo libro "Bellagio", un appassionante romanzo storico e d’amore, ambientato tra le tranquille profondità della provincia lacustre e le tormentate stagioni del Novecento italiano. A dialogare con l’autrice ci sarà Drusilla Foer, ospite d’eccezione, che con la sua ironia e raffinatezza arricchirà la presentazione. Un appassionante romanzo storico e d’amore, ambientato tra le tranquille profondità della provincia lacustre e le tormentate stagioni del Novecento italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

