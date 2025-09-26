Firenze multa al varco con la telecamera | ma l’auto era trainata da un carro attrezzi

Firenze, 26 settembre 2025 – Una vicenda quasi kafkiana quella accaduta a un cittadino fiorentino e riportata sul gruppo Facebook “Abusivismo e degrado Firenze”. Una Smart è stata infatti multata per aver percorso una corsia preferenziale in piazza Puccini. Fin qui tutto bene, sono tante le contravvenzioni elevate dall’occhio elettronico per chi fa il furbetto alla guida. Il particolare però è che la macchina era guasta ed era trainata da un carro attrezzi. La macchina si era fermata e il proprietario non ha potuto far altro che chiamare un’officina per portare la vettura a riparare. Passando sotto il varco, l’occhio elettronico però non ha fatto differenze se la macchina fosse o no effettivamente marciante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

