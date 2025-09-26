Firenze mille agricoltori protestano contro il deprezzamento del grano
Cartelli, slogan e sacchi vuoti con il tricolore per denunciare una crisi che mette in ginocchio le campagne. Oltre mille cerealicoltori della Coldiretti, arrivati da tutta la Toscana e dal vicino Lazio, hanno manifestato davanti alla Prefettura di Firenze per chiedere un cambio di rotta: «Basta ai trafficanti di grano », lo slogan ripetuto durante il sit-in. Una delegazione è stata ricevuta dalla prefetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - mille
Un pomeriggio, due passi, mille foto: ‘Firenze, il turismo corre veloce. E si perde l’autenticità’
Firenze: tentano di prelevare mille euro con carta di credito rubata. Arrestati due italiani e uno straniero
Firenze, chiude Artigianato e Palazzo: successo di pubblico con oltre mille giovani
Mille agricoltori in piazza a Firenze per la mobilitazione nazionale contro i «trafficanti di grano». Davanti alla prefettura bandiere, cartellone anche un trattore. A rischio, spiega Coldiretti, migliaia di imprese in una regione che negli ultimi venti anni ha perso la - facebook.com Vai su Facebook
In mille alla marcia silenziosa per la pace a Firenze - X Vai su X
Grano sottopagato, la rabbia degli agricoltori toscani: in mille alla protesta davanti alla prefettura di Firenze - La protesta arriva in un momento drammatico per il settore: il prezzo del grano duro è c ... Riporta lanazione.it
Prezzo del grano, mille agricoltori protestano a Firenze - I cerealicoltori alzano la voce: cartelli, slogan e rabbia. Scrive nove.firenze.it