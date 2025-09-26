Firenze mille agricoltori protestano contro il deprezzamento del grano

Cartelli, slogan e sacchi vuoti con il tricolore per denunciare una crisi che mette in ginocchio le campagne. Oltre mille cerealicoltori della Coldiretti, arrivati da tutta la Toscana e dal vicino Lazio, hanno manifestato davanti alla Prefettura di Firenze per chiedere un cambio di rotta: «Basta ai trafficanti di grano », lo slogan ripetuto durante il sit-in. Una delegazione è stata ricevuta dalla prefetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it