Firenze, 26 settembre 2025 – Una grande bandiera della Pace. Anzi, la più grande bandiera della Pace al mondo, a colorare le scale della basilica di San Miniato al Monte. Sotto, le luci di una Firenze figlia di Giorgio La Pira che nel silenzio della sera sembra ammirare orgogliosa quel sinuoso lenzuolo di speranza. È l’immagine perfetta che ci regala la fine del Cammino per la Pace, un pellegrinaggio spirituale promosso dalle Acli che oggi è partito da piazza Demidoff fino all’abbazia. Un serpentone che ha visto camminare spalla a spalla oltre 400 persone provenienti anche da altre sedi italiani ed estere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, la bandiera della Pace più grande al mondo sulle scale di San Miniato al Monte