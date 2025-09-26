Firenze i pazienti del Meyer alla scoperta dei dintorni dell’ospedale
Firenze, 26 settembre 2025 – Questa mattina la Ludobiblio del Meyer ha ospitato un laboratorio molto speciale, che ha condotto i piccoli pazienti alla scoperta dei dintorni dell’ospedale attraverso una cartina della zona molto particolare. Una mappa speciale. In occasione delle celebrazioni per ricordare l’ascesa al trono, 260 anni fa, di Pietro Leopoldo di Asburgo - Lorena come Granduca di Toscana, infatti, SMS Careggi ha pensato di realizzare una cartina della zona che circonda il Meyer, indicando i punti di interesse storico, artistico e culturale, in modo che i bimbi ricoverati, oltre all'esperienza della loro degenza al Meyer, potessero conoscere il contesto in cui questa struttura è inserita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
