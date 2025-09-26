Firenze cubo nero | la Procura indaga per reati edilizi in violazione alle norme su beni culturali e paesaggio

"Reati edilizi", in violazione alla normativa dei beni culturali e del paesaggio, sarebbero stati individuati dalla Procura della Repubblica di Firenze che indaga sul "cubo nero", realizzato al posto dell'ex Teatro Comunale. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze cubo nero procuraInchiesta sul cubo nero di Firenze, blitz per acquisire carte in Comune e Soprintendenza - Si tratta di documenti relativi alla trasformazione dell’ex Teatro Comunale in un edificio residenziale. Come scrive msn.com

firenze cubo nero procuraInchiesta sul «cubo nero» dell'ex Teatro Comunale di Firenze: l'ipotesi di reato è abuso edilizio - Sono i reati ipotizzati dalla procura sul «cubo nero» sorto sulle ceneri del l’ex teatro Comunale, in viale Italia a Firenze. Scrive corrierefiorentino.corriere.it

