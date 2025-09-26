Firenze cubo nero | la Procura indaga per reati edilizi in violazione alle norme su beni culturali e paesaggio
"Reati edilizi", in violazione alla normativa dei beni culturali e del paesaggio, sarebbero stati individuati dalla Procura della Repubblica di Firenze che indaga sul "cubo nero", realizzato al posto dell'ex Teatro Comunale. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Il cubo nero sull’ex Comunale a Firenze. Soprintendenza, l’ok delle polemiche. “Riunioni fiume e pressioni, il Maggio voleva vendere”
Cubo nero tra i tetti di Firenze, l’ordine degli architetti: “Progetto sfuggito di mano, la politica ha le sue colpe”
Givone stronca il cubo nero: “Uno sfregio a Firenze, andrebbe abbattuto. Quella torre è offensiva”
Inchiesta sul cubo nero di Firenze, blitz per acquisire carte in Comune e Soprintendenza - Si tratta di documenti relativi alla trasformazione dell’ex Teatro Comunale in un edificio residenziale. Come scrive msn.com
Inchiesta sul «cubo nero» dell'ex Teatro Comunale di Firenze: l'ipotesi di reato è abuso edilizio - Sono i reati ipotizzati dalla procura sul «cubo nero» sorto sulle ceneri del l’ex teatro Comunale, in viale Italia a Firenze. Scrive corrierefiorentino.corriere.it