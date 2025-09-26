Firenze Coldiretti in piazza contro i trafficanti del grano Le proposte per tutelare lavoratori e aziende
Gli agricoltori della Coldiretti sono scesi in piazza, in tutt'Italia e anche a Firenze, oggi 26 settembre 2025, in via Martelli, davanti al Palazzo della Prefettura e della Città metropolitana, per dire basta ai trafficanti di grano che schiacciano il prodotto nazionale sotto i costi di produzione, costringendo le imprese agricole a lavorare in perdita e spingendo sempre più sulle importazioni estere L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: firenze - coldiretti
Coldiretti, il popolo del grano scende in piazza, a Firenze protesta agricoltori
Il popolo del grano alza la voce! Venerdì 26 settembre, dalle 10.30, centinaia di agricoltori Coldiretti invaderanno Firenze per difendere il grano italiano dalle speculazioni e dalle importazioni truccate che fanno crollare i prezzi sotto i costi di produzione. In - facebook.com Vai su Facebook
Coldiretti, 20mila in piazza per stop ai trafficanti di grano - Ventimila agricoltori della Coldiretti oggi in piazza per dire "basta ai trafficanti di grano che schiacciano il prodotto nazionale sotto i costi di produzione, costringendo le imprese agricole a lavo ... ansa.it scrive
Domani Coldiretti in piazza contro le speculazioni sul grano - (askanews) – Agricoltori della Coldiretti domani in piazza dalle 9 da Nord a Sud contro le speculazioni sul grano. Scrive askanews.it