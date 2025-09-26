Firenze Coldiretti in piazza contro i trafficanti del grano Le proposte per tutelare lavoratori e aziende

26 set 2025

Gli agricoltori della Coldiretti sono scesi in piazza, in tutt'Italia e anche a Firenze, oggi 26 settembre 2025, in via Martelli, davanti al Palazzo della Prefettura e della Città metropolitana, per dire basta ai trafficanti di grano che schiacciano il prodotto nazionale sotto i costi di produzione, costringendo le imprese agricole a lavorare in perdita e spingendo sempre più sulle importazioni estere L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

