Firenze arriva in piazza il Villaggio della salute di Corri la vita

Firenze, 26 settembre 2025 - In occasione della XXIII edizione di Corri La Vita, manifestazione che unisce sport, cultura e solidarietà che si terrà come consuetudine l’ultima domenica del mese di settembre, da oggi a domenica piazza della Repubblica ospita il “Villaggio della Salute ”. Il Villaggio della Salute. Per tre giorni, dalle 10 alle 17 una delle piazze più centrali di Firenze si trasformerà in un vero e proprio centro fitness realizzato dalla Onlus Corri La Vita in collaborazione con numerose realtà fiorentine e toscane per sensibilizzare i cittadini a prendersi cura di sé attraverso lo sport e la prevenzione, proponendo un ricco programma di attività gratuite. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, arriva in piazza il Villaggio della salute di Corri la vita

In questa notizia si parla di: firenze - arriva

Firenze, arriva Roberto Vecchioni in concerto al Musart Festival

Caldo a Firenze: sabato 5 ancora codice rosso ma domenica arriva la pioggia

“Il Mostro”: la serie Netflix sul caso di Firenze arriva il 22 ottobre (Teaser)

Regionali arriva Meloni: comizio finale per Tomasi in S.Lorenzo a Firenze. Giani all’ex teatro Tenda - X Vai su X

A Firenze arriva l’energia del Gruppo Hera - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, arriva in piazza il Villaggio della salute di Corri la vita - In occasione della XXIII edizione di Corri La Vita, manifestazione che unisce sport, cultura e solidarietà che si terrà come consuetudine l’ultima domenica del mese di ... msn.com scrive

Le info utili sulla Half Marathon: vigilia, villaggio, ristori, guardaroba e riscaldamento collettivo - Il 5 e 6 aprile al Villaggio di Piazza Santa Croce dove si ritirano i pettorali apre sabato alle 10 e rimarrà aperto fino alle 20. Riporta lanazione.it