Firenze arriva in piazza il Villaggio della salute di Corri la vita con creening e consulenze gratuite
Firenze, 26 settembre 2025 - In occasione della XXIII edizione di Corri La Vita, manifestazione che unisce sport, cultura e solidarietà che si terrà come consuetudine l’ultima domenica del mese di settembre, da oggi a domenica piazza della Repubblica ospita il “Villaggio della Salute ”. Il Villaggio della Salute. Per tre giorni, dalle 10 alle 17 una delle piazze più centrali di Firenze si trasformerà in un vero e proprio centro fitness realizzato dalla Onlus Corri La Vita in collaborazione con numerose realtà fiorentine e toscane per sensibilizzare i cittadini a prendersi cura di sé attraverso lo sport e la prevenzione, proponendo un ricco programma di attività gratuite. 🔗 Leggi su Lanazione.it
