Fiorentina Pioli | Serve la scossa Cominciamo vincendo a Pisa La squadra merita un’altra classifica

Stefano Pioli in veste di "elettricista": vuol dare la scossa alla squadra nel derby dell'Arno, domenica a Pisa. In conferenza stampa dice: "Spero che tutti noi si possa dare quella scossa, accendere quella scintilla che serve per vincere la partita, perché è chiaro che poi le vittorie sono quelle che ti danno fiducia, autostima, sono quelle che ti fanno convincere che quello che stai facendo è la soluzione migliore per te e per tutti, sono quelle che creano un ambiente positivo, e di conseguenza quando non arrivano accade il contrario" L'articolo Fiorentina, Pioli: “Serve la scossa. Cominciamo vincendo a Pisa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina, Pioli: “Serve la scossa. Cominciamo vincendo a Pisa. La squadra merita un’altra classifica”

In questa notizia si parla di: fiorentina - pioli

Carlo Conti sulla Viola: “Fiorentina-Pioli? Felicissimo. Su Kean…”

Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Pradè studia il doppio colpo per accontentare Pioli

Ufficiale, Pioli torna in Serie A: è il nuovo allenatore della Fiorentina

?Il siparietto tra Stefano #Pioli e il nostro @giovanni_zecchi in conferenza stampa ?La spiegazione arriva, come la risposta dettagliata del tecnico ? #fiorentina #pisafiorentina #violanews - X Vai su X

In casa Fiorentina la parola d'ordine è resettare! viola, reduci da due sconfitte consecutive, sono ancora a secco di vittorie in campionato e sono chiamati a invertire la rotta domenica pomeriggio! Le mosse di mister Pioli - facebook.com Vai su Facebook

Pisa-Fiorentina, Pioli: “Sappiamo l’importanza; ci manca poco, è il momento…” - Pioli conclude: “ Per crescere e migliorare devi sbagliare, alzeremo il livello delle nostre prestazioni, non manca tanto e ho buonissime sensazioni. Riporta europacalcio.it

Fiorentina, Pioli: "Questo non è il nostro livello. Contestazione? Devi accettare certe regole se stai alla Fiorentina" - Una gara che avrà un significato importante per la squadra di Stefano Pioli, che quest'oggi ha presentato la sfida in ... Si legge su firenzetoday.it