Finti vaccini ai bambini per avere i rimborsi dall'Asl sospeso un pediatra | indagini in corso

Il pediatra è indagato per truffa ai danni dello stato e falso in atto pubblico: avrebbe dichiarato false vaccinazioni ai fini di ottenere i rimborsi dall'Asl. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: finti - vaccini

Finti vaccini Covid, il medico adesso deve risarcire lo Stato

Vaccini. Schillaci fuga ogni dubbio: “Obbligo non sarà rivisto, non è nel programma di Governo”. E sul Nitag: “Rifarei tutto” - facebook.com Vai su Facebook

Finti vaccini ai bambini per avere i rimborsi dall’Asl, sospeso un pediatra: indagini in corso - Il pediatra è indagato per truffa ai danni dello stato e falso in atto pubblico: avrebbe dichiarato false vaccinazioni ai fini di ottenere i rimborsi ... Secondo fanpage.it

Vaccini Covid, dossier su morti infantili fa crollare Pfizer e Moderna - Un documento dell’amministrazione Trump collega 25 morti pediatriche ai vaccini anti Covid e fa crollare le azioni di Big Pharma ... quifinanza.it scrive