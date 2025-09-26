Finn medaglia d’oro under 23 ai Mondiali di ciclismo in Rwanda

Lorenzo Mark Finn è oro mondiale. Dopo il titolo iridato su strada tra gli juniores nel 2024 a Zurigo, il 18enne genovese (il più giovane in gara) vince anche la prova in linea Under 23 ai Mondiali di ciclismo in Rwanda. E’ stato un capolavoro quello dell’azzurro medaglia d’oro. Lorenzo a 6 km dal traguardo stacca lo svizzero Jan Huber sulla Cote Kigali Golf. Un attacco decisivo quello di Finn in salita che lo porta a vincere in solitaria e festeggiare una giornata davvero indimenticabile. Finn straccia diversi record. E’ il primo oro per l’Italia del ciclismo in Rwanda ed è un traguardo storico di Lorenzo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Finn medaglia d’oro under 23 ai Mondiali di ciclismo in Rwanda

