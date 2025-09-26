Dopo quasi 24 ore di tensione e angoscia è finito l’incubo per Gaetano Nicosia, il 17enne di Vittoria, cittadina non lontano da Ragusa, rapito ieri sera da due uomini incappucciati e armati di pistola. Gaetano Nicosia di 17 anni, stando a quanto sta emergendo in questi minuti, si è presentato poco dopo le ore 21 negli uffici del commissariato di polizia di Vittoria accompagnato in auto da un amico. Il ragazzo sta bene e in questo momento investigatori ed inquirenti lo stanno ascoltando per comprendere cos’è accaduto dal momento del sequestro fino al ritrovamento. L’allarme era scattato ieri, quando un commando composto da quattro uomini lo aveva prelevato davanti a un gruppo di amici. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Finito l’incubo di Gaetano Nicosia, ritrovato il giovane rapito: le sue condizioni dopo ventiquattr’ore col fiato sospeso