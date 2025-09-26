Finisce l’era Berlusconi il Monza passa in mani americane Galliani | Scelta difficile

Adriano Galliani e Silvio Berlusconi Il calcio brianzolo cambia proprietà e diventa americano. Fininvest ha ufficializzato la cessione dell’80% delle quote dell’AC Monza al fondo statunitense Beckett Layne Ventures (Blv), con il restante 20% che passerà di mano entro giugno 2026. Una svolta epocale per il club biancorosso, che saluta definitivamente l’era Berlusconi dopo sei anni di gestione caratterizzati da ambizioni elevate ma anche da pesanti perdite economiche. L’operazione segna la fine di un percorso iniziato nel 2018, quando la holding della famiglia Berlusconi acquisì il club brianzolo due anni dopo la cessione del Milan. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Finisce l’era Berlusconi, il Monza passa in mani americane. Galliani: “Scelta difficile”

