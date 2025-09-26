fine settimana ai gazebo arrivano schlein e lupi

AREZZO Da Arezzo a Bibbiena, passando per Poppi: il fine settimana porta in città e in vallata alcuni dei leader nazionali dei partiti, chiamati a sostenere i candidati alle regionali del 12 e 13 ottobre. Si comincia oggi con Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia che nel tardo pomeriggio sarà a Bibbiena, al gazebo allestito davanti al Centro Commerciale Casentino, per incontrare cittadini e militanti, mentre la sera parteciperà alla cena elettorale al ristorante La Torricella di Poppi insieme ai candidati provinciali. Per Donzelli si tratta di un ritorno ravvicinato: poche settimane fa era stato protagonista ad Arezzo, alle Logge Vasari, di un’iniziativa di presentazione dei candidati del partito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

