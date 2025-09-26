Fine dell' incubo a Vittoria ritrovato il 17enne rapito | sta bene
Ritrovato a Vittoria (Ragusa) il diciassettenne sequestrato ieri sera da due uomini. Il ragazzo sta bene e sarebbe stato portato nel commissariato di polizia del paese. 🔗 Leggi su Feedpress.me
