Fine dell' incubo a Vittoria ritrovato il 17enne rapito | sta bene

Ritrovato a Vittoria (Ragusa) il diciassettenne sequestrato ieri sera da due uomini. Il ragazzo sta bene e sarebbe stato portato nel commissariato di polizia del paese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

