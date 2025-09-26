Final Fantasy 7 Remake il director capisce chi critica le schede con chiave di gioco ma le giustifica

Il debutto delle Game-Key Card su Nintendo Switch 2 ha acceso un acceso dibattito tra giocatori e sviluppatori. Da un lato, i fan ne criticano la natura “ibrida”: pur essendo vendute in forma fisica, non contengono il gioco completo ma solo una chiave che richiede il download digitale, con conseguenze sulla preservazione e sulla libertà d’uso offline. Dall’altro, diversi sviluppatori le considerano una soluzione utile per portare esperienze più complesse sulla nuova console. Tra i sostenitori spicca Naoki Hamaguchi, director di Final Fantasy VII Remake. In un’intervista, ha spiegato che le cartucce fisiche classiche hanno limiti di memoria e soprattutto di velocità di caricamento, inevitabilmente più lenti rispetto agli SSD presenti su PS5 e Xbox Series XS. 🔗 Leggi su Game-experience.it

