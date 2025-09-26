Fimaa Italia eletta la nuova Giunta esecutiva
Roma, 26 set. (askanews) – Molte conferme e qualche novità nella Giunta esecutiva di Fimaa Italia che il Consiglio Nazionale ha eletto per coadiuvare il presidente, Santino Taverna, nella gestione del nuovo mandato. La costituzione della nuova Giunta segue l’assemblea Congressuale tenutasi il 5 Luglio scorso, durante la quale la Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari ha confermato Taverna – giunto al terzo mandato – presidente nazionale, e ha rinnovato il Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale ha nominato nuovamente Maurizio Pezzetta come vicepresidente vicario. Confermati anche gli altri vicepresidenti Davide Bisi, Vincenzo De Falco, Marco Mainas, e Alessandro Simonetto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: fimaa - italia
