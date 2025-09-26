film sui supereroi da non perdere assolutamente

Il panorama cinematografico dedicato ai supereroi ha prodotto nel corso degli anni numerosi film di grande rilievo, capaci di lasciare un’impronta duratura nella storia del genere. Con l’espansione del settore negli ultimi decenni, compagnie come Marvel e DC hanno consolidato la loro presenza come protagonisti indiscussi, contribuendo a definire le caratteristiche e le evoluzioni della narrazione supereroistica sul grande schermo. logan: un capolavoro emotivo e di chiusura. Logan, uscito nel 2017, si distingue come uno dei film più intensi e malinconici dell’intero universo dei supereroi. Rappresenta una conclusione simbolica per il personaggio di Wolverine, portando in scena un tono più cupo rispetto alle precedenti pellicole. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

