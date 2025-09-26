Filippine il tifone Bualoi provoca devastazioni nell' est del paese
Un’altra tempesta tropicale si è abbattuta sulle Filippine causando almeno quattro morti e nuove evacuazioni di decine di migliaia di persone da villaggi a rischio frane e inondazioni. Il tifone Bualoi, che si è indebolito dopo aver toccato terra durante la notte, è stato l’ultimo di una serie di tempeste consecutive provenienti dal Pacifico a minacciare l’Asia. Nei giorni scorsi il tifone Ragasa, uno dei più forti degli ultimi anni, ha provocato almeno 25 morti nelle Filippine. Bualoi ha toccato terra nella città filippina di San Policarpo, nella provincia orientale di Samar, nella serata di giovedì con venti sostenuti di 110 chilometri orari, causando l’interruzione dell’erogazione di energia elettrica in città e villaggi, ma anche inondazioni e due piccole frane. 🔗 Leggi su Lapresse.it
