Figlio del noto commerciante sequestrato a Vittoria da uomini incappucciati fuga in auto | Vogliamo solo lui

Rapimento choc a Vittoria: giovane sequestrato in piazza, indagini in corso. Il sindaco Aiello invoca più sicurezza e un intervento immediato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Figlio di un noto commerciante sequestrato in piazza da banditi incappucciati: portato via su un Panda - Un sequestro “vecchio stampo”, avvenuto ieri sera in una piazzetta del rione Forcone di Vittoria, nel Ragusano. Si legge su blitzquotidiano.it
Vittoria, figlio di un commerciante sequestrato da due banditi - VITTORIA – Un sequestro di persona è avvenuto ieri sera in una piazzetta del rione Forcone di Vittoria, nel Ragusano. Scrive livesicilia.it