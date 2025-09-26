Fiesole inviato al Ministero il dossier di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028
È stato il sindaco di Fiesole a inviare, mercoledì 24 settembre, al Ministero della Cultura il dossier di candidatura della città a Capitale italiana della Cultura 2028 (la scadenza del bando era fissata per il 25 settembre). Un semplice clic che rappresenta l’esito di un lavoro imponente, frutto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Ancora posti disponibili per la visita guidata gratuita - su prenotazione - "Lungo il cammino dell'acqua" sabato 27 settembre ore 10 nell'ambito del programma "Tra natura e cultura: iniziative alla scoperta di Fiesole" organizzate dal Comune di Fiesole. Per info - facebook.com Vai su Facebook
