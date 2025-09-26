Fiepet Confesercenti Toscana | Franco Brogi confermato presidente

Cinquantacinque anni, di Certaldo, dove gestisce un irish pub, Brogi accoglie con profondo senso di responsabilità il rinnovo dell'incarico

