Ficarra e Picone tra portali magici e risate | Sicilia Express è la nuova serie in uscita su Netflix

Movieplayer.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il duo comico siciliano torna con una nuova serie e rinnova la collaborazione con il colosso dello streaming dopo le due stagioni di Incastrati Ficarra & Picone stanno per tornare con un nuovo progetto: si intitola Sicilia Express ed è una serie comedy in cinque episodi che il duo siciliano non solo interpreta, ma scrive e dirige. L'uscita è fissata per il 5 dicembre, in esclusiva su Netflix, giusto in tempo per le festività natalizie. In attesa di vederla, sono già disponibili le prime immagini e una clip che offre un assaggio del tono e dell'atmosfera della serie. Ficarra e Picone rinnovano in questo modo la loro collaborazione con il colosso dello streaming, con cui già aveva lavorato per le due stagioni di Incastrati, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

ficarra e picone tra portali magici e risate sicilia express 232 la nuova serie in uscita su netflix

© Movieplayer.it - Ficarra e Picone tra portali magici e risate: Sicilia Express è la nuova serie in uscita su Netflix

In questa notizia si parla di: ficarra - picone

"Call My Agent 3" con Argentero, Hunziker, Ficarra e Picone

Sicilia Express: Ficarra e Picone tornano su Netflix con una nuova comedy, la prima clip

VIDEO | Ficarra e Picone tornano su Netflix con "Sicilia Express": a dicembre la nuova serie tutta da ridere

ficarra picone portali magiciArriva Sicilia Express, la serie Netflix di Ficarra e Picone girata a Noto - Ficarra e Picone tornano con Sicilia Express, la nuova serie Netflix che esplora la vita di due infermieri siciliani. Da siracusanews.it

“Sicilia Express”, una nuova serie con Ficarra & Picone, su Netflix - Dopo il successo di “Incastrati”, Ficarra & Picone sono pronti a tornare con “ Sicilia Express ”, una nuova serie comedy in 5 episodi scritta, diretta e interpretata dal celebre duo siciliano, in ... Riporta sorrisi.com

Cerca Video su questo argomento: Ficarra Picone Portali Magici