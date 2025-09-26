Ficarra e Picone tra portali magici e risate | Sicilia Express è la nuova serie in uscita su Netflix

Il duo comico siciliano torna con una nuova serie e rinnova la collaborazione con il colosso dello streaming dopo le due stagioni di Incastrati Ficarra & Picone stanno per tornare con un nuovo progetto: si intitola Sicilia Express ed è una serie comedy in cinque episodi che il duo siciliano non solo interpreta, ma scrive e dirige. L'uscita è fissata per il 5 dicembre, in esclusiva su Netflix, giusto in tempo per le festività natalizie. In attesa di vederla, sono già disponibili le prime immagini e una clip che offre un assaggio del tono e dell'atmosfera della serie. Ficarra e Picone rinnovano in questo modo la loro collaborazione con il colosso dello streaming, con cui già aveva lavorato per le due stagioni di Incastrati, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

