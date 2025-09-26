Ficarra e Picone tra portali magici e risate | Sicilia Express è la nuova serie in uscita su Netflix
Il duo comico siciliano torna con una nuova serie e rinnova la collaborazione con il colosso dello streaming dopo le due stagioni di Incastrati Ficarra & Picone stanno per tornare con un nuovo progetto: si intitola Sicilia Express ed è una serie comedy in cinque episodi che il duo siciliano non solo interpreta, ma scrive e dirige. L'uscita è fissata per il 5 dicembre, in esclusiva su Netflix, giusto in tempo per le festività natalizie. In attesa di vederla, sono già disponibili le prime immagini e una clip che offre un assaggio del tono e dell'atmosfera della serie. Ficarra e Picone rinnovano in questo modo la loro collaborazione con il colosso dello streaming, con cui già aveva lavorato per le due stagioni di Incastrati, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: ficarra - picone
"Call My Agent 3" con Argentero, Hunziker, Ficarra e Picone
Sicilia Express: Ficarra e Picone tornano su Netflix con una nuova comedy, la prima clip
VIDEO | Ficarra e Picone tornano su Netflix con "Sicilia Express": a dicembre la nuova serie tutta da ridere
VIDEO | Ficarra e Picone tornano su Netflix con "Sicilia Express": a dicembre la nuova serie tutta da ridere https://ift.tt/1YMZ4gb - X Vai su X
Ficarra e Picone - fanpage - facebook.com Vai su Facebook
Arriva Sicilia Express, la serie Netflix di Ficarra e Picone girata a Noto - Ficarra e Picone tornano con Sicilia Express, la nuova serie Netflix che esplora la vita di due infermieri siciliani. Da siracusanews.it
“Sicilia Express”, una nuova serie con Ficarra & Picone, su Netflix - Dopo il successo di “Incastrati”, Ficarra & Picone sono pronti a tornare con “ Sicilia Express ”, una nuova serie comedy in 5 episodi scritta, diretta e interpretata dal celebre duo siciliano, in ... Riporta sorrisi.com