Ficarra e Picone tornano su Netflix con Sicilia Express la nuova serie comedy natalizia
In arrivo su Netflix Sicilia Express, la nuova serie comedy in 5 episodi scritta, diretta e interpretata da Ficarra e Picone, con Katia Follesa e Barbara Tabita, ecco la prima clip e la data di uscita. Ficarra e Picone dopo le due stagioni di Incastrati tornano su Netflix con Sicilia Express, una nuova serie comedy che segna il ritorno del celebre duo siciliano sul piccolo schermo in occasione delle festività natalizie. La serie sarà disponibile dal 5 dicembre 2025 in esclusiva sulla piattaforma, con cinque episodi che promettono risate e colpi di scena. Sicilia Express: cast e uscita. Sicilia Express è scritta, diretta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone, affiancati da Katia Follesa e Barbara Tabita. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: ficarra - picone
"Call My Agent 3" con Argentero, Hunziker, Ficarra e Picone
Sicilia Express: Ficarra e Picone tornano su Netflix con una nuova comedy, la prima clip
VIDEO | Ficarra e Picone tornano su Netflix con "Sicilia Express": a dicembre la nuova serie tutta da ridere
VIDEO | Ficarra e Picone tornano su Netflix con "Sicilia Express": a dicembre la nuova serie tutta da ridere https://ift.tt/1YMZ4gb - X Vai su X
Ficarra e Picone - fanpage - facebook.com Vai su Facebook
Sicilia Express: Ficarra & Picone tornano su Netflix con una nuova comedy, la prima clip - Il duo comico siciliano composto da Salvo Ficarra e Valentino Picone torna con una nuova serie natalizia: ecco la trama, il cast e la prima clip di Sicilia Express. Come scrive comingsoon.it
Ficarra e Picone, in arrivo su Netflix la nuova serie “Sicilia Express” – VIDEO - Dal 5 dicembre è in arrivo su Netflix “Sicilia Express”, una serie comedy natalizia in cinque episodi che segna il ritorno di Salvo Ficarra e Valentino Picone, autori, registi e protagonisti di un ... Segnala livesicilia.it