In arrivo su Netflix Sicilia Express, la nuova serie comedy in 5 episodi scritta, diretta e interpretata da Ficarra e Picone, con Katia Follesa e Barbara Tabita, ecco la prima clip e la data di uscita. Ficarra e Picone dopo le due stagioni di Incastrati tornano su Netflix con Sicilia Express, una nuova serie comedy che segna il ritorno del celebre duo siciliano sul piccolo schermo in occasione delle festività natalizie. La serie sarà disponibile dal 5 dicembre 2025 in esclusiva sulla piattaforma, con cinque episodi che promettono risate e colpi di scena. Sicilia Express: cast e uscita. Sicilia Express è scritta, diretta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone, affiancati da Katia Follesa e Barbara Tabita. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Ficarra e Picone tornano su Netflix con Sicilia Express, la nuova serie comedy natalizia