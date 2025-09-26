Ficarra e Picone tornano su Netflix con Sicilia Express la nuova serie comedy natalizia

Spettacolo.eu | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In arrivo su Netflix Sicilia Express, la nuova serie comedy in 5 episodi scritta, diretta e interpretata da Ficarra e Picone, con Katia Follesa e Barbara Tabita, ecco la prima clip e la data di uscita. Ficarra e Picone dopo le due stagioni di Incastrati tornano su Netflix con Sicilia Express, una nuova serie comedy che segna il ritorno del celebre duo siciliano sul piccolo schermo in occasione delle festività natalizie. La serie sarà disponibile dal 5 dicembre 2025 in esclusiva sulla piattaforma, con cinque episodi che promettono risate e colpi di scena. Sicilia Express: cast e uscita. Sicilia Express è scritta, diretta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone, affiancati da Katia Follesa e Barbara Tabita. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

ficarra e picone tornano su netflix con sicilia express la nuova serie comedy natalizia

© Spettacolo.eu - Ficarra e Picone tornano su Netflix con Sicilia Express, la nuova serie comedy natalizia

In questa notizia si parla di: ficarra - picone

"Call My Agent 3" con Argentero, Hunziker, Ficarra e Picone

Sicilia Express: Ficarra e Picone tornano su Netflix con una nuova comedy, la prima clip

VIDEO | Ficarra e Picone tornano su Netflix con "Sicilia Express": a dicembre la nuova serie tutta da ridere

ficarra picone tornano netflixSicilia Express: Ficarra & Picone tornano su Netflix con una nuova comedy, la prima clip - Il duo comico siciliano composto da Salvo Ficarra e Valentino Picone torna con una nuova serie natalizia: ecco la trama, il cast e la prima clip di Sicilia Express. Come scrive comingsoon.it

ficarra picone tornano netflixFicarra e Picone, in arrivo su Netflix la nuova serie “Sicilia Express” – VIDEO - Dal 5 dicembre è in arrivo su Netflix “Sicilia Express”, una serie comedy natalizia in cinque episodi che segna il ritorno di Salvo Ficarra e Valentino Picone, autori, registi e protagonisti di un ... Segnala livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Ficarra Picone Tornano Netflix